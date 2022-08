Stiri pe aceeasi tema

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.

- Potrivit informațiilor ucrainene, Rusia dezvolta mai multe scenarii pentru teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei: de la anexare pana la crearea de republici autonome, a spus luni șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina, Kyrylo Budanov, intr-un interviu pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Guvernul de la Kiev a lansat un program menit sa incurajeze miscarile de rezistenta din teritoriile ocupate de Rusia. Programul se numeste RukhOporu (Miscarea de Rezistenta) si este coordonat chiar de un partizan care si-a pierdut mainile, in 2015, in timpul luptelor cu separatistii rusi din Lugansk.

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata seara tarziu ca Rusia ar trebui sa fie declarata „stat terorist”, asa cum demonstreaza „realitatea de zi cu zi” in tara sa de la invazia rusa, care – potrivit EFE- a intrat duminica in cea de-a 94-a zi. „Din nou si din nou, voi reaminti…

- Liderii desemnați de Moscova in regiunea Herson din sudul Ucrainei vor „cere” o baza militara rusa, a relatat marți presa de stat, in cel mai recent exemplu al controlului tot mai mare al Rusiei asupra teritoriilor ucrainene capturate. Forțele rusești au instalat „administrații militaro-civile” pro-Moscova…

- Ca raspuns la o intrebare a BBC, deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Serghei Mironov, a explicat de ce nu iși trimite fiul la razboi in Ucraina, deși o susține in mod regulat in discursurile sale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…