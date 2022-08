Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni

- Contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care monitorizeaza inca de la inceputul razboiului evolutia armamentului din ambele tabere, a prezentat imagini video cu ceea ce ar putea sa fie armament trimis de Romania armatei ucrainene. Potrivit sursei citate, in imagini sunt prezentate obuze de 122…

- Toate țarile civilizate trebuie sa faca scut in jurul Ucrainei, sa ajute Ucraina sa depașeasca aceste momente și sa caștige acest razboi, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. „Cu toții suntem alaturi de (Ucraina in – n.r.) acest razboi total injust, incorect, neprovocat. Este evident…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rusii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei, Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Neagre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE discuta un compromis care ar permite adoptarea celui de

- Marea Britanie coordoneaza cu aliații sai un plan de a trimite nave de razboi in portul Odesa din Marea Neagra pentru a oferi o escorta navelor care exporta cereale ucrainene și pentru a sparge blocada rusa. Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a discutat cu ministrul britanic de Externe,…