- Atacurile fortelor ruse in Donetk (estul Ucrainei) au crescut in intensitate in ultimele ore duminica, in timp ce presedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a cerut Occidentului mai multe arme pentru ca fortele sale sa poata riposta invadatorilor, informeaza EFE.

- Atacurile armatei ruse in regiunea Donetk din estul Ucrainei s-au intensificat duminica, in timp ce presedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a cerut Occidentului mai multe arme pentru ca armata ucraineana sa poata riposta invadatorilor.

- 15 civili ucraineni au murit dupa ce o racheta ruseasca a lovit un bloc de locuinte de 5 etaje din regiunea Donetk. Autoritațile cred ca in jur de 24 de oameni sunt prinsi in ruinele imobilului.

- Razboi in Ucraina, ziua 134. Rusia a atacat Insula Șerpilor, in incercarea de a dobori steagul ucrainean arborat pe acest obiectiv parasit acum o saptamana de trupele Moscovei. Guvernatorul din Donețk indeamna civilii sa paraseasca regiunea, in contextul

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Este a 90-a zi de razboi in Ucraina. „Lupte grele” au loc in direcția orașului Liman, din regiunea Donețk. Rachetele rusești au lovit infrastructura feroviara din Dnipropetrovsk, provocand pagube insemnate.