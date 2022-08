Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Externe a condamnat cu fermitate vineri actiunile trupelor ruse pe teritoriul centralei nucleare din Zaporojie (sud-estul Ucrainei) si a cerut comunitatii internationale "sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala" nucleara din Zaporojie si sa…

- Șeful agenției nucleare a Națiunilor Unite a declarat ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina este „complet scapata de sub control”, potrivit BBC. Unitatea, deținuta de ruși de la inceputul lunii martie, este cea mai mare centrala nucleara din Europa. „Fiecare principiu al siguranței nucleare a fost…

- Armata rusa iși consolideaza pozițiile pe care le ocupa in Ucraina, inclusiv la centrala nucleara Zaporojie. Informația este difuzata de Ministerul Apararii al Marii Britanii. Aceasta informație sugereaza ca Rusia nu intenționeaza sa se retraga din Ucraina. Din acest motiv, șansele obținerii unui acord…

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Compania nucleara de stat a Ucrainei Energoatom a criticat, pe Telegram, planul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) de a trimite o delegație centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Este o situație foarte ”dificila” in Donețk și Lugansk. Forțele ruse ataca intensiv și pe mai multe fronturi, in timp ce soldații ucraineni sunt depașiți numeric. Rusia spune ca a confiscat centrala nucleara din Zaporojie​​​​​​

- Ministerul de Externe rus a calificat miercuri drept ''o fantezie'' propunerea de plan de pace pentru Ucraina prezentata de Italia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese reconstruit, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde. Atacul cu racheta a vizat un centru cultural din oraselul Lozova, situat in…