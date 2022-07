Stiri pe aceeasi tema

- Rachete rusești au lovit vineri o zona rezidențiala din orașul Harkov. Autoritațile nu știu inca daca exista victime, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ucrainenii anunța ca in ultimele 24 de ore au avut loc atacuri intense cu rachete rusești in estul și sudul Ucrainei, potrivit BBC. Loviturile rusești cu rachete au provocat pagube mai mari in orașele din estul și sudul Ucrainei, spun oficialii regionali. Patru civili au murit intr-un atac asupra Siversk,…

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- Pompieri si soldati cauta supravietuitori, marti, in ramasitele mallului din Kremenciuk, centrul Ucrainei, dupa atacul cu rachete rusesti care a dus la moartea a cel putin 16 persoane si care a fost condamnat de Natiunile Unite si de Occident, potrivit Reuters.

- Un centru comercial din orașul Kremenchuk, din Ucraina, a fost lovit de rachete rusești, moment in care acolo se aflau peste 1000 de oameni. O racheta rusa a lovit luni (27 iunie) un centru comercial aglomerat din orașul ucrainean Kremenchuk, ucigand cel puțin doua persoane și ranind 20, au declarat…

- Patru rachete rusești au lovit orașul Kiev, distrugand mai multe blocuri de locuințe, in noaptea de sambata spre duminica. Presa ucraineana afirma ca rușii n-au țintit obiective militare ci doar cladiri rezidențiale, civile. Primarul capitalei Ucrainei, Vitali Klitschko, s-a deplasat la locul atacului…

- UPDATE Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei…

- UPDATE 2 O racheta ruseasca a lovit un oraș din centrul Ucrainei, iar autoritațile locale vorbesc despre cel puțin doua victime, anunța Sky News. Forțele rusești au lansat un atac cu rachete asupra orașului Krivoi Rog, situat in centrul Ucrainei, au anunțat sambata autoritațile locale prin intermediul…