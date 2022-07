Stiri pe aceeasi tema

- Marți, dictatorul belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat ca a discutat cu Vladimir Putin despre presupuse planuri de atac occidentale impotriva Rusiei, transmite AFP cu referire la Agerpres . „De putin timp – si am discutat in detaliu despre asta ieri cu presedintele rus – au fost stabilite planuri strategice…

- Tensiunile razboiului se intensifica, iar din pacate, numarul pierderilor de vieți omenești atinge cote inimaginabile. In urma cu puțin timp, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a declarat la Geneva ca ambele țari implicate in actualul conflict militar, care se desfașoara…

- Principalul propagandist al Rusiei, Vladimir Soloviov, a iesit cu un anunt apocaliptic si infricosator la adresa Germaniei: „Sa arda in Iad!”. Ce l-a enervat atat de tare pe „omul” lui Putin? Discuția a pornit de la injurii la adresa cancelarului Germaniei Oloaf Scholz, rușii fiind deranjați de recentele…

- Vladimir Putin a declarat vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Agerpres. Putin a afirmat la televiziunea nationala rusa ca stirile despre o presupusa interdictie de export impusa de Rusia reprezinta…

- Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masina de razboi rusa, a declarat, joi, ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters.…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Ucrainenii acuza trupele ruse ca au reluat bombardamentele la Azovstal. Germania anunța cand vor fi ridicate sancțiunile la adresa Rusiei. Bilanțul celor care au fost nevoiți sa iși paraseasca țara a ajuns la cel puțin 5,5 mili

