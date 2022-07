Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse s-au retras de pe Insula Șerpilor, din Marea Neagra dupa un atac al armatei ucrainene. 14 persoane au murit dupa ce o racheta rusa a lovit un bloc cu mai multe etaje din Odesa. Alte trei persoane au murit dupa ce invadatorii au atacat un centru de recreere din Odesa.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sambata seara, ca evacuarea civililor adapostiți in buncarele de la uzina Azovstal s-au incheiat, urmand ca duminica sa fie deschise noi coridoare umanitare pentru locuitorii din Mariupol și așezarile din jurul orașului. Atacurile trupelor ruse…

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat marti ca Rusia a lovit cu rachete un aerodrom militar de langa Odesa, unde Ucraina primea armament occidental, transmite Reuters. ‘Rachete de inalta precizie Onyx au lovit un centru logistic la un aerodrom militar din regiunea Odesa, pe unde se livrau arme…

- UPDATE 7 Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra orasului Odesa, situat in sudul Ucrainei, au anuntat luni dupa-amiaza autoritatile ucrainene, conform postului de televiziune BBC News. Atacurile au vizat infrastructura urbana si au fost avariate inclusiv edificii religioase, a comunicat Comandamentul…

- UPDATE 2 Atacurile in zona de est a Ucrainei s-au intensificat joi, potrivit armatei ucrainene, in timp ce guvernul de la Kiev a atentionat cu privire la miscari ale fortelor ruse si proruse la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova, informeaza dpa. Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, fortele…

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Atacurile in Ucraina au continuat chiar și in ziua de Paște. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.