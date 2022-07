Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca

- Armata rusa continua sa atace intens linia frontului din Donbas, in timp ce Rusia devine tot mai preocupata de perspectiva dotarii Ucrainei cu arme occidentale cu raza lunga de actiune. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca armele occidentale promise tarii sale sa fie livrate cat mai…

- Intr-un discurs adresat, joi, parlamentarilor din Luxemburg, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un procent din care reiese cat anume din suprafața teritoriala a Ucrainei a ajuns sub control rusesc. Rusia ocupa in prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a susținut, joi, președintele…

- In fiecare zi sunt ucisi in lupta intre 60 si 100 de militari ucraineni, iar alti aroximativ 500 sunt raniti, delara site-ului american Newsmax presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Situatia in est este cu adevarat dificila", subliniaza el. "Pierdem intre 60 si 100 de militari pe zi, ucisi in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ținut discursul sau nocturn in urma cu cateva ore și a declarat ca „zonele cheie de lupta” sunt, printre altele, Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut și Popasna. „Lucram in fiecare zi pentru a ne consolida apararea. Este vorba in primul rand de o aprovizionare…

- UPDATE 08:10 - Purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, s-a intalnit sambata la Kiev cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat biroul sau.In cursul unei discutii telefonice sambata dupa-amiaza, Boris Johnson i-a oferit presedintelui ucrainean "sprijin economic si umanitar…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca aliatii au livrat in sfarsit armele pe care Kievul le-a cerut. Liderul de la Kiev a adaugat ca armele vor ajuta la salvarea vietilor a mii de oameni, potrivit Reuters. Intr-un discurs video sustinut vineri seara, presedintele ucrainean…

- Ofensiva pe scara larga a Rusiei in regiunea de est Donbas este in desfașurare, a declarat președintele Volodimir Zelenski. La randul sau, un oficial ucrainean a declarat ca nu mai e niciun oraș, niciun sat unde sa fii in siguranța in Ucraina. Autoritațile ucrainene afirma ca in bombardamentele rușilor…