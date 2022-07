Stiri pe aceeasi tema

- O platforma marina de tip „Boiko tower”, care fusese confiscata de ruși, a fost lovita de rachete lansate de armata ucraineana. Platforma se afla in nordul Marii Negre, in apropierea peninsulei Crimeea. Ea a aparținut Ucrainei și a fost destinata forajului marin. Insa dupa ce Rusia a ocupat Crimeea,…

- Oficialii ucraineni au spus recent ca Rusia a distrus podul peste rau, care leaga Severodonetk de Lysychansk, intrerupand rutele de evacuare pentru civili. ISW a spus ca aceasta miscare a fost probabil o incercare de a taia liniile de comunicatie terestre ucrainene care merg de la Bakhmut la Lysychansk…

- UPDATE Ucrainenii din Severodonetsk trebuie „sa se predea sau sa moara”, afirma liderul separatist al Republici Populare Donețk (RPD), potrivit CNN. Forțele ucrainene din Severodonetsk trebuie sa se predea sau sa moara, a declarat luni un lider al așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD) din estul…

- UPDATE Un atac cu rachete asupra orașului Chortkiv din vestul Ucrainei a distrus parțial o instalație militara și a ranit 22 de persoane, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil, citat de BBC. Volodymyr Trush a declarat ca patru rachete au lovit orașul noaptea trecuta, avariind patru imobile cu apartamente.…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Sievierodonetsk și orașul sau…

- UPDATE 2 Rusia nu va fi capabila sa isi mentina capabilitatile militare, din cauza efectelor economice generate de sanctiunile impuse de Occident, afirma cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Sanctiunile „vor avea efecte foarte, foarte ample, iar economia Rusiei va fi trasa in urma cu cateva decenii”,…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…