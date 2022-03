Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Lupte intense in interiorul orasului port Mariupol, unde trupele rusesti au reusit sa-si croiasca drum prin coloane de blindate. 300.000 de oameni sunt inca blocati acolo, prinsi sub bombardamente. Rutele de evacuare sunt blocate. Ministrul ucrainean de Interne a declarat vineri ca va dura ani de zile…

- Este a 21-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele au sunat iar in mai multe orașe. In orașul Mariupol, trupele ruse țin ostatici 400 de medici și pacienți, spune primarul localitații. Intre timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a cerut din nou ajutorul aliaților occidentali și i-a mulțumit…

- Rușii continua sa bombardeze Kievul, dar și multe alte orașe din Ucraina, dupa a patra runda de negocieri. Volodimir Zelenski a cerut prelungirea legii marțiale cu inca 30 de zile. Consiliul local din Mariupol a anunțat ca peste 2.537 de oameni au murit. Cele mai noi informații din a 20 a zi de razboi.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Dupa noua zile de razboi, forțele ruse inca nu au reușit sa cucereasca orașele mari ale Ucrainei. Mariupol este suus unei blocade, anunța primarul. La Cernihov se aud sienele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat de o colana impresionanta de vehicule militare. Presedintele…