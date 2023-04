Stiri pe aceeasi tema

- Pe front, alertele au sunat din nou in toata Ucraina, de teama unui nou atac cu rachete hipersonice. Acesta nu a avut loc, dar rușii au continuat sa bombardeze ținte civile. Luptele grele continua in Bahmut, Volodimir Zelenski anunțand ca nu va ceda orașul. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Bahmut și zonele inconjuratoare continua sa fie teatrul unor lupte intense, unde detașamentele de asalt Wagner declara ca se apropie incet catre centrul localitații, dar forțele ucrainene susțin ca au reușit sa formeze un sistem defensiv solid. Evenimentele recente sugereaza ca decizia Ucrainei de a…

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Succesul actiunii militare a Ucrainei impotriva invaziei rusesti o reprezinta viteza si volumul furnizarii de tancuri moderne occidentale. Este mesajul transmis de presedintele Volodimir Zelenski.

- Luptele pentru controlul oraselor Soledar si Bahmut din estul Ucrainei sunt ”cele mai sangeroase” de cand a inceput invazia rusa in februarie, a declarat miercuri agentiei France Presse consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, care considera ca Ucraina poate castiga acest razboi daca statele…

- Luptele pentru controlul oraselor Soledar si Bahmut din estul Ucrainei sunt ”cele mai sangeroase” de cand a inceput invazia Rusiei in februarie, a declarat miercuri agentiei France Presse consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, care considera ca Ucraina poate castiga acest razboi daca statele…

- Confruntarile din estul Ucrainei, in jurul localitaților Bahmut, Soledar, Svatove, Kreminna, au ajuns la intensitate maxima și nu sunt semne ca se vor incheia curand. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunța ca soldații sai nu vor ceda in fața atacului rușilor și spune ca rezistența de la Soledar…