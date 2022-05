Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- Razboi in Ucraina, ziua a 19-a. Orașul Mariupol a fost bombardat in aceasta dimineața din patru direcții. Rusia și Ucraina se așeaza din nou la masa negocierilor, astazi. Intalnirea se va desfașura online.

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris a declarat, vineri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, intrebata daca considera ca Rusia a facut crime de razboi in Ucraina, in urma imaginilor cu atacul asupra civililor si a spitalului din Mariupol, ca orice atac intentionat, de a ataca…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, un institut care are o instalație nucleara langa Harkov a fost lovit. Centrul Ucrainei pentru Comunicații Strategice și Securitate Informaționala (

- Politia de frontiera ucraineana a declarat ca armata lupta impotriva fortelor ruse in apropiere de orasul Sumi, din estul tarii.Ministerul Apararii din Ucraina a mentionat ca unele forte ruse au fost capturate in timpul luptelor intense.Rusia a lansat in zorii zilei de joi o invazie pe scara larga impotriva…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…