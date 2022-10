Stiri pe aceeasi tema

- O poza cu o șosea din orașul ucrainean Dnipro, reparata in doar 24 de ore dupa atacurile de luni ale Rusiei, s-a viralizat pe rețelele sociale, devenind un semn al determinarii cu care Ucraina alege sa reziste in fața invaziei.Primarul orașului ucrainean Dnipro, Boris Filatov, a postat marți pe Facebook…

- Luni, Dmitri Medvedev, a scris un mesaj pe canalul sau de Telegram , in care susține ca bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene sunt „doar primul episod”. De asemenea, el spune ca e necesara inlaturarea regimului de la Kiev. „Statul ucrainean, in actuala configurație, cu regimul politic nazist,…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, indeamna din nou Occidentul sa impuna sanctiuni Rusiei si sa creaca livrarile de armament catre Ucraina. Practic, nu se schimba nimic, pentru ca Rusia ”ocupa deja aceste teritorii”, iar Guvernul ucrainean este angajat in ”eliberarea” acestor,…

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Comandamentul militar rus iși pierde probabil din ce in ce mai mult increderea in securitatea Crimeei, in urma recentelor lovituri ucrainene asupra obiectelor militare rusești din Crimeea, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima evaluare privind invazia comandata de Vladimir Putin…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat generalilor sa acorde prioritate distrugerii rachetelor cu raza lunga de acțiune și a artileriei ucrainene, dupa ce armele occidentale au fost folosite pentru a lovi liniile de aprovizionare rusești. La aproape cinci luni dupa ce președintele Vladimir…