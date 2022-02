Stiri pe aceeasi tema

Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro Presedintele Volodimir Zelenski a ordonat, joi seara, mobilizarea generala in Ucraina, in contextul in care armata ucraineana este implicata in confruntari…

Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi teza rusa conform careia atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o "operatiune militara" si a insistat ca trebuie sa se evite "exagerarile" si folosirea cu usurinta a cuvantului "razboi", transmite EFE.

Doua rachete rusești au lovit joi o baza militara din Brovary, o suburbie a Kievului, capitala Ucrainei, anunța Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina.

Veterani ucraineni sunt inarmati pentru a lupta impotriva trupelor ruse care invadeaza Ucraina, anunta politia, relateaza Reuters. Autoritatile ucrainene indeamna locuitorii tarii sa se inroleze in armata. Atacuri cu rachete si explozii au fost semnalate in mai multe parti ale Ucrainei, inclusiv…

Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES.

Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei.

Rusia a amenintat Ucraina cu noi consecinte in cazul unor "planuri militariste" din partea Kievului, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei si a anuntat ca va trimite acolo trupe, informeaza marti DPA, conform AGERPRES.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca "nu ii este frica", scrie…