- Armata rusa a distrus un al doilea pod care leaga orasele invecinate Severodonetk si Lysychansk si il bombardeaza pe al treilea, a declarat Serhiy Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk, relateaza BBC.

- Forțele ruse controleaza acum cea mai mare parte din Severodonețk, epicentrul bataliei sangeroase pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. Luptele de strada au continuat sambata in orașul de est, unde soldații ruși și trupele ucrainene sunt inca blocați in lupta.

- Armata ucraineana ar trebui sa loveasca podul din Crimeea care leaga peninsula ocupata de Teritoriul Krasnodar al Federatiei Ruse. In prezent, inamicul foloseste aceasta structura pentru a-si transfera trupele in Crimeea.

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Luptele grele continua in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, relateaza duminica dpa, citand autoritatile ucrainene, relateaza Agerpres. Pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de-a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa,…

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Continua asaltul asupra Capitalei. Sunt sute de mii de ucraineni care traiesc cu groaza ca un obuz poate sa le loveasca locuinta. Planul pentru incetarea focului, prezentat de negociatorii rusi, a fost respins de liderii de la