RĂZBOI ÎN UCRAINA. Kievul atacă regiunea frontalieră rusă Belogorod. O persoană ucisă, răniți și case avariate O persoana a fost ucisa și alte cinci ranite in lovituri ucrainene impotriva regiunii ruse Belgorod, la frontiera cu Ucraina. Localitațile și infrastructurile din regiune sunt frecvent atacate cu focuri de arma, adesea mortale, atribuite de catre Moscova armatei ucrainene. Distrugeri, 14 case avariate O persoana a fost ucisa, duminica, și alte cinci au fost […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Kievul ataca regiunea frontaliera rusa Belogorod. O persoana ucisa, raniți și case avariate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa duminica si alte cinci ranite in tiruri ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod, frontaliera cu Ucraina, a anuntat pe Telegram guvernatorul regiunii, Viceslav Gladkov, relateaza AFP. Potrivit lui, tirurile au vizat Belgorod, capitala regionala, provocand patru raniti, precum…

- O persoana a fost ucisa si alte 5 ranite in tiruri ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod, la frontiera cu Ucraina, a anuntat pe Telegram guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, relateaza AFP.

- Regiunea rusa Belgorod se afla la frontiera cu Ucraina iar o persoana a fost ucisa duminica si alte cinci au fost ranite in tiruri ucrainene, a anuntat pe Telegram guvernatorul regiunii, Viceslav Gladkov.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a discutat duminica la telefon cu ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, și cu omologul sau turc, Hulusi Akar, despre conflictul din Ucraina, a anunțat armata rusa intr-un comunicat. In timpul conversației cu omologul sau francez, Serghei Șoigu…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin trei

- Moscova susține ca Kievul a folosit tancuri T-72 abandonate in timp ce incearca sa avanseze in regiunea Lugansk, ocupata de Rusia, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului, relateaza HotNews.ro.Grupul de reflecție cu sediul in SUA adauga ca apelurile urgente ale reprezentanților ruși de a anexa imediat…