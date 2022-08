Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80.000 de soldati au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a declarat luni numarul trei de la Pentagon, Colin Kahl, subliniind ca obiectivele anuntate de presedintele Vladimir Putin nu au fost inca atinse, conform AFP. „Rusii au pierdut probabil 70.000 sau 80.000 de soldati…

- Aproximativ 80.000 de soldati rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a declarat luni numarul trei al Pentagonului, Colin Kahl. El a subliniat ca obiectivele anuntate de presedintele rus, Vladimir Putin, nu au fost inca atinse, noteaza AFP si Reuters.

- Ucraina a lansat portalul „Children of War” care conține informații despre copiii ucraineni disparuți și gasiți. Dupa datele oficiale prezentate pe site, de la inceputul razboiului și pana pe 2 august, situația este urmatoarea: 358 de copii uciși, 693 de raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați. Aplicația…

- Ministerul rus al Apararii acuza Statele Unite ca ar fi inmulțit capușe in sud-estul Ucrainei cu scopul de a crește numarul de imbolnaviri cu Boala Lyme a rușilor din zona de granița, scrie presa rusa, citata de Digi 24. Intr-o conferința de presa susținuta joi, șeful trupelor pentru protecția radiologica,…

- Ucraina a anuntat ca ancheteaza peste 21.000 de cazuri de crime de razboi comise de Rusia de la startul ofensivei militare, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat ca zilnic a primit rapoarte cu privire la 200-300 de crime de razboi. Ea a precizat…

- La peste trei luni de la invazia Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat soldații raniți pe ront, aflați intr-un spital din Moscova. Pe unul dintre soldați, președintele Rusiei l-a intrebat daca și-a vazut familia, iar tanarul a raspuns ca nu. Imbracat in halat alb și insoțit de ministrul rus al…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Trupele rusești au ucis 232 de copii și au ranit cel puțin 427, de la inceputul invaziei in Ucraina, pe 24 februarie . Procuratura Generala ucraineana a raportat știrea pe Telegram, potrivit Ukrinform. „In dimineața zilei de 20 mai, peste 659 de copii au fost afectați in Ucraina ca urmare a unei agresiuni…