- Dupa ce situația s-a inrautațit, Romania a luat decizia sa suspende activitatea ambasadei de la Kiev. MAE a precizat intr-un comunicat de presa ca sambata s-a incheiat cu succes repatrierea in Romania a personalului Ambasadei Romaniei in Ucraina.

- Personalul ambasadelor Slovaciei si Sloveniei din capitala ucraineana Kiev a fost evacuat, sambata dimineata, in Romania. Totodata, și personalul diplomatic al țarii noastre a ajuns la București, scrie Reuters.

- Situația din Ucraina continua sa fie critica, in cea de-a treia zi a bombardamentelor rusești din țara vecina. Armata lui Vladimir Putin s-a apropiat periculos de Kiev, iar soarta ucrainenilor pare sa atarne de un fir de ața. Sambata dimineața, reprezentanții media din anturajul naționalei de fotbal…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…

- Ucraina va impune starea de urgența pe tot teritoriul sau, ca urmare a escaladarii conflictului cu Federația Rusa. Anunțul a fost facut miercuri de secretarul Consililului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Alexei Danilov. De asemenea, parlamentarii ucraineni pregatesc adoptarea unei noi…

- Acest lucru a fost declarat de Președintele Moldovei, Maia Sandu, in cadrul unui interviu oferit postului PRO TV la București. In cadrul interviului, Sandu a comentat o informație care a aparut in presa din Vest și in care erau citate surse ale serviciilor secrete din Ucraina. Potrivit lor se pregatesc…

- Noi vești despre salariile angajaților din Romania. Ce trebuie sa știe aceștia? Bugetarii se pregatesc pentru o schimbare de la 1 ianuarie in dreptul sporurilor lor. Iata detalii despre ce prevede ordonanța ‘trenuleț’! Salariile bugetarilor sufera schimbari Executivul urmeaza sa puna in cursul zilei…

- Presedintele Societatii Nationale pentru Medicina Familiei, doctorul Dina Mergeani, a spus ca aceste teste vor fi facute de medicii de familie care doresc sa se implice in acest demers.„Am convenit posibilitatea - pentru colegii care pot si vor - sa poata testa pacientii suspecti de COVID in cabinetele…