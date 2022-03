Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite. Astazi

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int