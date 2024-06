Stiri pe aceeasi tema

- Euro 2024 se vede in Iulius Mall Cluj! Fanii „sportului rege”, dar și pasionații de experiențe unice sunt așteptați pe terasa food court-ului sa vada meciurile din cadrul Euro 2024 si sa sustina echipa Romaniei. Iulius Mall a pregatit o zona speciala, in aer liber, de unde poți viziona performanțele…

- Merita vazut impreuna! Traiește emoția competiției și vino in Iulius Town Timișoara pentru a susține naționala Romaniei la Euro 2024! Euro 2024 se vede in Iulius Town! Fanii „sportului rege”, dar și pasionații de experiențe unice sunt așteptați in Iulius Town sa vada meciurile din cadrul Euro 2024…

- Trei zile de festival, cu peste 50 de artiști care vor performa pe scena, dar și mystery artists și multe afterparty-uri te așteapta in Iulius Town. Timișoara Music Awards incepe vineri, 14 iunie, in parcarea VIP UBC3, sub conceptul „Urban Jungle”, cu surprize speciale. Biletele sunt disponibile online…

- ???????? Urmeaza un weekend dedicat intregii familii!!! ????An de an TNAMT le ofera copiilor prilej de bucurie cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului! ???????? ????‍♀️Va așteptam vineri, sambata și duminica,

- In acest final de saptamana, in Iulius Town, sunt așteptați iubitorii de satira, care vor descoperi o expoziție cu peste 300 de caricaturi realizate de artiști romani. Timișorenii care vin in Iulius Mall pot beneficia și de o spirometrie gratuita, iar cei care s-au inscris la Timotion au timp pana sambata…

- Rezultatele meciurilor de joi, de la orele 19.45, respectiv 22.00, din turul sferturilor din Conference League : Olympiakos – Fenerbahce 3-2Plzen – Fiorentina 0-0Aston Villa – Lille 2-1Club Brugge – Paok 1-0 Partidele retur vor avea loc joia viitoare. Citește și: Europa League / Rezultatele meciurilor…

- La finalul unui meci de hochei de la Brașov, juniorii U15 de la Carța (Harghita) au navalit spre echipa-gazda și au inceput sa loveasca in stanga și in dreapta, plini de furie pentru ca pierdusera meciul.