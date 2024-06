Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca Congresul PNL pentru stabilirea candidatului la prezidentiale va fi organizat nu mai tarziu de prima decada a lunii iulie, el precizand ca pe 15 iulie incepe precampania. Ciuca a mai spus despre actuala coalitie ca trebuie sa mearga mai departe, pentru…

- Campanie electorala Combinatul de Celuloza si Hartie din Drobeta-Turnu Severin, prilej cu care aflam cum ar mai sta situatia. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a mers miercuri, la Drobeta-Turnu Severin, unde a vizitat Combinatul de Celuloza si Hartie, declarand ca acesta este singurul loc unde Romania…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, unui dintre initiatorii legii privind consolidarea combaterii evaziunii fiscale, a afirmat ca „au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata”, iar „recuperarea prejudiciului de pana la un milion de euro + o majorare de 15% + dobanzi/penalitati…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca legea bugetului nu prevede noi taxe in 2024 și ca „nu putem sa discutam de taxa progresiva in condițiile in care cota unica de impozitare nu e unica, nu și-a terminat efectul, a produs creșterea economica in Romania,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat sambata, la Chisinau, ca, pentru bunastarea cetatenilor, trebuie ca Republica Moldova si Romania sa ramana pe drumul comun, cel european, precizand ca trebuie sa se vorbeasca tot mai mult despre pericolul extremismului, „ai carui vectori raspandesc promisiuni…

- Intrebat, la Parlament, daca lista comuna a PSD si PNL la europarlamentare si candidatul comun la Primaria Capitalei pot fi semnale ca cele doua partide ar putea sa sustina acelasi candidat, poate chiar independent, pentru alegerile prezidentiale, Ciolacu a raspuns:"Am venit cu un proiect pentru Bucuresti,…

