- Judecatorul de la Curtea de Apel Sergiu Furdui și-a dat demisia. Cererea, prezentata luni, a fost aprobata in aceeași zi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Totodata, magistrații au anunțat concurs pentru suplinirea postului vacant. Potrivit anticoruptie.md, Sergiu Furdui a fost implicat de-a…

- UPDATE 12:12: Ciprian Paraschiv: „Andrei Cristea nu merita sa fie tratat atat de urat” Contactat de GSP, Ciprian Paraschiv, președintele lui Poli, a oferit o prima reacție despre deciziile dure luate astazi de șefi: „Sunt in drum spre București pentru intalnirea de maine a cluburilor din Liga 1. Imi…

- Rudele morților de la Colectiv au mers la Spitalul Matei Balș, unde au depus coroane de flori in memoria morților din incendiul de azi -dimineața. Oamenii cer ca responsabilii sa fie trași la raspundere. "Iohannis, demisia", a urlat o femeie. CITEȘTE ȘI: Vitaminele care au grija de sanatatea…

- In aceasta dimineața, contractul antrenorului Daniel Pancu a fost reziliat pe cale amiabila. „Regret enorm ca am ajuns in acest moment. Nu mi-am dorit sa se intample, mai ales ca aveam planuri frumoase alaturi de Daniel, dar aste e viața antrenorilor. A demonstrat, prin tot ce a facut in cele șase luni…

- CAȚI romani s-au vaccinat pana acum impotriva COVID-19: Suntem in TOP 10 vaccinari la nivel european„Suntem cu 450.000 prima doza, 40.000 deja au incheiat și a doua doza, au facut și rapelul.Vorbim de o impartire aproape in regula a acestor persoane: 74,6% persoane bolnave, cu risc. Celelalte categorii…

- Alin Tișe l-a atacat dur pe Ludovic Orban și oamenii din Biroul Politic Național (BPN) al PNL care au fost de acord cu acțiunile fostului premier din ultimele luni. Președintele Consiliului Județean a dezvaluit ca Ludovic Orban l-a vrut în echipa lui,…

- Ajunși la fundul sacului, primarii acuza ca li se traseaza de la Guvern sarcina organizarii vaccinarii anti-COVID fara sa li se ofere banii necesari. Revolta edililor vine dupa ce Ministerul Sanatații a inițiat un proiect de OUG in acest sens. Pe acest fond, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil…

- Mai mult de jumatate dintre consumatorii casnici de energie electrica din Romania, adica aproape 4,6 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, cu un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit datelor ANRE.„Din cei peste 8.700.000 de clienți casnici, conform raportarilor aferente…