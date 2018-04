Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si aliatii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar "un numar semnificativ" dintre ele au fost interceptate de fortele siriene, a transmis sambata Ministerul Apararii rus, citat de AFP. "Peste 100 de rachete de croaziera si rachete aer-sol au fost lansate de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. "Fac apel la toate statele membre…

- Ofensiva lansata in noaptea de vineri spre sambata de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva regimului lui Bashar al-Assad a constat in trei atacuri asupra instalatiilor utilizate pentru producerea si depozitarea armelor chimice, a informat Pentagonul, citat de agentia EFE. Primul…

- Statele Unite au "dovada" ca fortele lui Bashar al-Assad au utilizat arme chimice intr-un atac efectuat sambata la Douma, in Siria, a afirmat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, transmite AFP. "Atacul a avut loc sambata si noi stim cu certitudine ca a fost…

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Regimul sirian a adresat o invitatie oficiala Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de a veni in Siria pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice produs in orasul Douma, in Ghouta Orientala, care a provocat reactii de indignare la nivel international, a anuntat marti agentia…