- Ministrul de externe german Annalena Baerbock si a exprimat inca o data speranta ca toti ostaticii tinuti de miscarea palestiniana Hamas vor fi eliberati, in contextul in care razboiul din Fasia Gaza a intrat in a 100 a zi, noteaza duminica DPA. Ministrul de externe german Annalena Baerbock si a exprimat…

- Este al patrulea turneu pe care-l efectueaza dna Baerbock in Orientul Mijlociu. Duminica, ea s-a aflat la Ierusalim, unde a cerut Israelului mai multa reținere in operațiunile sale militare din Fașia Gaza, considerand ca „o gestionare mai puțin intensiva a operațiunilor militare este indispensabila”.…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock a salutat sambata eliberarea unui al doilea grup de ostatici de catre Hamas, in randul carora sunt si patru germano-israelieni, exprimandu-si "usurarea" intr-o postare pe X (fostul Twitter), transmite AFP, citat de Agerpres.Vineri, patru ostatici germano-israelieni…

- Azi, 22 Noiembrie 2023, Qatarul a anunțat inceputul a 4 zile de „pauza umanitara” in Gaza. Detaliile le dau la sfarșitul postarii, pentru cei interesați. Despre altceva voi vorbi, pe scurt, cu privire la acest subiect. Voi vorbi despre o „coincoidența”, de fapt despre mai multe coincidențe! Ieri și…

- Șeful diplomației UE, Josep Borrell, a inaintat luni mai multe propuneri despre modul in care Fașia Gaza ar trebui sa fie administrata dupa ce se termina razboiul dintre Israel și Hamas. El a cerut statelor arabe sa se implice mai mult, și nu doar material, intr-o viitoare administrație palestiniana…

- Ministrul de Externe al Autoritatii Nationale Palestiniene, Riyad al-Maliki, s-a intalnit miercuri la Haga cu oficiali ai Curtii Penale Internationale (CPI), in plin conflict dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, transmite AFP.

- Ministrul de externe britanic James Cleverly, prezent la Summitul pentru Pace din Cairo, a declarat sambata ca a discutat cu guvernul israelian despre datoria sa de a respecta dreptul international si de a proteja vietile civililor din Gaza, precum si ca armata sa sa dea dovada de retinere, relateaza…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, a declarat marți, la Chișinau, ca Germania va sprijini in continuare Ucraina si Republica Moldova impotriva Rusiei, in pofida crizei din Orientul Mijlociu ca urmare a atacului devastator al gruparii islamiste Hamas asupra Israelului, relateaza dpa, potrivit…