Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a anuntat miercuri, prin vocea unui purtator de cuvant, ca doreste o ancheta "independenta" dupa descoperirea unor gropi comune in principalele doua spitale din Fasia Gaza, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a anuntat miercuri, prin vocea unui purtator de cuvant, ca doreste o ancheta „independenta” dupa descoperirea unor gropi comune in principalele doua spitale din Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- ONU a cerut marti o ancheta internationala dupa descoperirea unor gropi comune cu palestinieni uciși, in principalele doua spitale din Fasia Gaza, subliniind necesitatea unei anchete independente in fata actualului "climat de impunitate".

- Zeci de cadavre au fost descoperite ingropate in curtea unui spital din Fasia Gaza care a facut obiectul unui raid israelian, a declarat duminica Apararea Civila din Gaza, in timp ce premierul israelian a promis ca va creste presiunea asupra Hamas, informeaza AFP, citat de news.ro.

- Europa trebuie „sa se trezeasca” si sa-si dezvolte capacitatea industriala in sectorul militar, in fata amenintarilor venite dinspre tari autoritare precum Rusia sau Iran, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbind la Bruxelles in timpul unei conferinte la care un…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, afirma ca Fașia Gaza se confrunta cu un dezastru provcoat de om”, din cauza lipsei ajutoarelor umanitare din enclava unde, adauga oficialul european, „foametea este folosita ca arma de razboi”, relateaza BBC.O nava spaniola cu provizii…

- Comisarul general al agentiei ONU pentru Refugiati (UNRWA), Philippe Lazzarini, a declarat luni ca multi prizonieri palestinieni eliberati de Israel s-au intors traumatizati in Fasia Gaza dupa ce au suferit un calvar, transmite AFP. Confirmand informatii din New York Times, el a indicat ca exista un…

- O mare parte din bulevardele principale ale Constanței, recent reabilitate cu zeci de milioane de euro de la Uniunea Europeana, prezinta deficiențe semnificative, potrivit unui reportaj Info Sud-Est. Dale crapate, puse stramb, carpeli și utilizarea materialelor de proasta calitate sunt doar cateva din…