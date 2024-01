Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci și unu de soldați israelieni au fost uciși, luni, in timpul luptelor din sudul Gazei, a spus armata. Este cea mai mare pierdere de vieți omenești pentru trupele israeliene in interiorul enclavei de la inceputul razboiului cu Hamas. Intr-o declarație televizata marți, purtatorul de cuvant al…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au cautat potențiale ramașițe ale ostaticilor duși de gruparea islamista palestiniana in Fașia Gaza și de aceea au excavat un cimitir din sudul enclavei, a relatat CNN ca fiind raspunsul IDF dupa ce a solicitat comentarii asupra acestei operațiuni.

- Dupa trei luni de lupte, Israelul controleaza total nordul Fasiei Gaza, unde au fost ucisi peste 8.000 de teroristi Hamas si peste 30.000 de arme confiscate, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, transmite www.monitorulapararii.ro. Israelul controleaza…

- SUA considera ca Israelul ar putea incheia operațiunile militare de amploare din sudul Fașiei Gaza pana in ianuarie, iar apoi sa treaca la atacuri mai bine țintite asupra unor teroriști și lideri specifici ai Hamas, informeaza The Times of Israel, care citeaza CNN. Potrivit purtatorul de cuvant al armatei…

- Trei comandanți Hamas au fost uciși in timpul operațiunilor militare din Gaza, au anunțat oficiali din Israel, noteaza Mediafax.Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF). Aceștia susțin ca trei comandanți Hamas au fost uciși in timpul operațiunilor terestre din…

- „Razboiul nostru este cu Hamas, nu cu civilii din Gaza”, a declarat duminica, 5 noiembrie, purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF), Daniel Hagari, cerand gruparii sa nu mai foloseasca unitațile medicale din Fașie „pentru a-și ascunde infrastructurile teroriste”, relateaza The…

- Soldatii israelieni sunt angajati in „lupte feroce corp la corp” in partea de nord a Fasiei Gaza cu Brigazile al-Qassam, aripa armata a gruparii islamiste Hamas, in timp ce armata israeliana continua ofensiva terestra si atacurile aeriene in enclava palestiniana, relateaza marti agentiile DPA si EFE.…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica o inregistrare audio in care un ofițer din cadrul Unitații 504 a Direcției de Informații Militare - specializata in HUMINT - vorbește cu un barbat din Gaza, in timpul careia acesta descrie cum Hamas impiedica oamenii sa evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza…