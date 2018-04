Raul Boghicevici are nevoie de noi Evenimentul va avea loc sambata, 21 aprilie, ora 20.00, la Casa de Cultura „George Motoia-Craiu“ din Oravita. Pe scena vor urca membrii formatiei Zagan din Tulcea, iar pretul unui bilet este de 20 de lei. Toate fondurile colectate vor fi donate pentru salvarea lui Raul! „Orice om are dreptul la viata! Uneori, viata ii incearca pe unii dintre noi…in aceste situatii, solidaritatea, compasiunea si mai ales implicarea fiecaruia dintre noi, conteaza mai mult decat oricand! Exista oameni cu o generozitate nativa, deci nu una cultivata, conjuncturala. Esenta actiunilor de caritate o cunosc… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

