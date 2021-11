Rațiunea: ce este, de ce pare că lipsește uneori și de ce este importantă Gandiți-va la urmatoarele: omul, o vietate care cu puțin timp in urma (raportat la vechimea speciei) abia inventase scrisul, dupa sute de mii de ani in care n-a lasat prea multe in urma, in foarte scurt timp a aflat varsta planetei noastre, cum s-a format sistemul solar, i-a dat o vechime chiar și intregului univers! Iar cand un nou virus amenințator se muta de la un alt animal la om, acesta identifica vinovatul in cateva zile, il dezasambleaza complet la nivel atomic in cateva saptamani, iar in mai puțin de un an produce un vaccin impotriva acestuia. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

