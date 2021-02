Rate direct la dezvoltator! Proiectul Azimut Copou oferă noi facilități celor care doresc să își achiziționeze o locuință Iți dorești un apartament dar nu dispui de suma necesara și bancile nu sunt o varianta buna pentru tine? Azimut Copou vine cu noutați in acest an pentru cei care vor sa iși cumpere o locuința cu rate direct la dezvoltator. In 2021, ne-am propus sa facilitam accesul la propria locuința in ansamblul Azimut Copou și am introdus programul de rate la dezvoltator. Sursa de finanțare oferita de companie este o cale rapida și sigura pentru a cumpara un apartament intr-o zona aflata in plina expansiune: Copou Iași, au transmis reprezentanții proiectului Azimut Copou. Exista patru modalitați de achiziție… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

