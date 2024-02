Stiri pe aceeasi tema

- Monica și Victor Tatoiu au aniversat recent 41 de ani de casnicie, iar fosta afacerista a dezvaluit cum decurg lucrurile in relația cu soțul ei. Aceasta a recunoscut ca se cearta descu cu partenerul ei, acum și pe teme politice, și au decis de ceva timp sa doarma separat, explicand aceasta decizie.Monica…

- Catalin Cazacu a intampinat probleme la intoarcerea din vacanța. Prezentatorul TV a facut 73 de ore din Cuba pana in Romania. In exclusivitate pentru Xtra Night Show, el a povestit ce a pațit și cum a ajuns in aceasta situație. Iata ce declarații a facut!

- Masinile BMW din Romania sunt cele mai avariate, iar Alfa Romeo inregistreaza cele mai putine incidente in trafic in Romania, arata un studiu recent al companiei de date auto carVertical. Studiul arata ca Porsche, Jaguar si Mercedes-Benz sunt marcile auto cu cea mai mare valoare medie a daunelor inregistrate.…

- In cel mai scump oraș al Germaniei, statul roman cheltuie 6.650 de euro pe luna pentru reședința noului consul general al Romaniei la Munchen, Miheia-Malina Diculescu-Blebea.Anterior, aceasta a fost in misiune in Berlin, ca prim-colaborator al fostului ambasador al Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu.Soțul…

- Incepe etapa KO-urilor la Vocea Romaniei! Cei cinci antrenori au de facut alegeri importante in ediția din aceasta seara a show-ului de la PRO TV.Ultima etapa de la Vocea Romaniei, inainte de edițiile LIVE, incepe de la 20:30. Concurenții sunt pregatiți pentru KO, iar antrenorii au de facut alegeri…

- Recent remarks from leaders within PNL and AUR, especially by AUR President George Simion, suggest a potential electoral collaboration for the upcoming rounds of 2024 elections and the prospect of building a coalition government. The synchronized public statements from both parties hint at a calculated…

- In acest moment, la Timișoara e mai rentabil sa cumperi un apartament decat sa inchiriezi unul, arata o analiza de specialitate. Rata la banca este doar puțin mai mare decat chiria solicitata. Romania este una dintre țarile europene cu cel mai mare numar de proprietari de locuințe din Europa, aceasta…