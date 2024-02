Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 66-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, in noaptea de duminica spre luni. Cantareața Taylor Swift a cucerit premiul pentru cel mai bun album al anului, datorita albumului „Midnights”, informeaza AFP.

- Accesand imprumuturile garantate de stat prin acest program, beneficiarii vor avea dobanzi mai mici și condiții de creditare mai bune. De la lansarea programului in 2009 (sub numele inițial de ”Prima Casa”) și pana azi, au fost acordate peste 333.000 de garanții și promisiuni de garantare ce au susținut…

- Programul “Noua Casa” va continua in anul 2024 iar plafonul de garantii este de 1 miliard de lei, a anuntat, joi, Ministerul Finantelor. Potrivit unui comunicat de presa al MF, programul a contribuit nemijlocit la stabilizarea si la maturizarea pietei imobiliare, precum si a pietei creditelor ipotecare.…

- Karim Benzema (36 de ani) are mari probleme in Arabia Saudita. Nu a venit la reunire, iar antrenorul Marcelo Gallardo nu l-a luat in cantonamentul lui Al Ittihad. Francezul nu s-a prezentat pe 12 ianuarie la reunirea lotului, susținand ca este blocat in Mauritius, din cauza unui ciclon. Chelsea…

- Tinerii care iși doresc sa iși achiziționeze o locuința și vor sa apeleze la programul „Noua casa” au tot mai multe batai de cap. Iata care este suma maxima de care pot beneficia și care sunt condițiile de acordare. Romanii care iși doresc sa iși achiziționeze o locuința și au in plan sa apeleze la…

- Duminica, 17 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 15.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,84 milioane de l

- Un batran din judetul Giurgiu a fost grav ranit, suferind arsuri pe 70% din suprafata corpului, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba, folosind lichid inflamabil in timp ce avea o tigara aprinsa in mana. Locuinta sa a ars pe o suprafata de o suta de metri patrati.

- Intr-o tragica descoperire, o femeie de 43 de ani din comuna Ganeasa, județul Olt, a fost gasita decedata in locuința sa. Soțul a anunțat autoritațile, iar echipa operativa de la Secția de Poliție Rurala nr. 6 Ganeasa a sosit la fața locului. Inițial considerata o posibila cauza naturala a decesului,…