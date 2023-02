Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii ianuarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.244 șomeri (din care 3.844 femei), rata șomajului fiind de 3,63%. „Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,58%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5004 șomeri (din care 2618 femei), rata șomajului fiind de 3,04 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,83 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna are in program organizarea unui curs de pizzar și a unui curs de agent de securitate, in Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentanților instituției, cursurile de formare profesionala gratuite organizate in cadrul AJOFM Covasna sunt disponibile…

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,85 %, in creștere cu 0,10 pp decat cea din luna noiembrie a anului 2022. Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii decembrie 2022, respectiv de…

- La sfarsitul lunii decembrie, rata somajului inregistrat la nivelul AJOFM Valcea a fost de 3,42 % .Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4757 șomeri din care 2357 femei.Din totalul somerilor inregistrati in evidențele AJOFM Valcea, 1492 sunt beneficiari de indemnizatie de…

- La sfarșitul lunii noiembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.146 șomeri (din care 3.863 femei), rata șomajului fiind de 3,59%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,56%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare sunt disponibile 234 locuri de munca. Dintre acestea:- 11 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare ( administrator…

- La sfarșitul lunii octombrie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Mureș erau inregistrați 6.412 de șomeri, din care 3.004 de femei, rata șomajului fiind de 3,09%, a informat conducerea instituției, prin intermediul unui comunicat de presa. Potrivit sursei citate, comparativ…