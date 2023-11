Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 8 noiembrie 2023, a hotarat urmatoarele: mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an; mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare Lombard la 8,00 la suta pe an…

- Majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte va ridica pe termen scurt traiectoria descrescatoare a ratei anuale a inflatiei, peste cea evidentiata in prognoza din luna august. Acest lucru este evidențiat in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de…

- O reducere a dobanzii de politica monetara este exclusa pana la finalul anului acesta, dar si la inceputul anului viitor, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR)."Primim, primesc si primim des intrebarea cand cand se vor reduce dobanzile. Am…