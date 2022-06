Rata inflației este în continuă creștere. Descoperă în ce mod îți afectează afacerea și ce poți face să o protejezi In economia de piața, prețurile bunurilor și serviciilor se afla in continua schimbare, lucru care afecteaza activitatea companiilor din mediul economic. Descopera in acest articol in ce masura iți poate influența inflația afacerea și ce poți face pentru a-i diminua efectele negative. Creșterea prețurilor la materii prime Inflația care a atins cote record in acest an și razboiul care are loc in Ucraina au dus la creșteri substanțiale ale prețurilor la materii prime și materiale. Pentru IMM-urile a caror activitate principala este producerea de bunuri, creșterea prețurilor la materii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma de cercetare de piata Gartner a prognozat joi ca vanzarile mondiale de telefoane mobile vor scadea cu 7,1% in acest an, revizuindu-si in mod semnificativ estimarile anterioare care mizau pe o crestere de 2,2%, motivand aceasta revizuire prin explozia inflatiei, invadarea Ucrainei de catre Rusia…

- In contextul razboiului din Ucraina, mulți locuitori ai țarii au fost nevoiți sa migreze și sa se stabileasca in țarile vecine, cel puțin temporar, așa cum este și cazul refugiaților care au ajuns pe teritoriul Romaniei. Pe masura ce perioada de ședere se prelungește, apare și nevoia de a-și gasi o…

- „Invadarea Ucrainei a dus la creșterea prețurilor la gaze și la alimente in intreaga lume. Am facut multe progrese și avem o oportunitate incredibila in fața noastra, dar știm ca oamenii se lupta in continuare cu creșterea prețurilor”, a precizat el.Biden a dar vina pe președintele rus Vladimir Putin…

- Cele mai mari patru tari din UE au anuntat masuri de peste 80 mld. euro pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor la energie exacerbata de razboiul din Ucraina - dar economistii avertizeaza ca multe dintre aceste masuri s-ar putea dovedi contraproductive, scrie Financial Times. Fii…

- Tensiunea socio-politica resimțita in contextul conflictului militar din Ucraina, nu a avut, pana in momentul de fața, un efect tranșant asupra prețurilor de pe piața rezidențiala, noteaza o analiza a platformei imobiliare.ro. Variații pozitive au avut loc pe ambele segmente de piața, insa cele mai…

- Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piața muncii, se contureaza drept o posibila soluție de flexibilizare a muncii și de facilitare a tranziției la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajați la modul de lucru pre-pandemic. Astfel, 78% dintre…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos larg de bunuri si servicii, a crescut cu 8,5% fata de un an in urma, pe o baza neajustata, fiind peste estimarea Dow Jones, deja ridicata, de 8,4%. Fara alimente si energie, indicele preturilor de consum de baza a crescut cu 6,5% pe o baza de 12 luni,…

- In luna februarie 2022, comparativ cu luna februarie 2021, ”inflația industriala” a fost de 43,8%, de aproape 5 ori mai mare decat inflația la consumator – IPC (8,5%), a transmis ieri Institutul Național de Statisca, potrivit Hotnews. Pe piața interna, creșterea a fost de 57,6%, in timp ce indicele…