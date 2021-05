Stiri pe aceeasi tema

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.Știre in curs de actualizare.

- La raportarea de ieri, media naționala raportata la populația Romaniei a inregistrat o noua scadere, ajungand la 0,70, de la 0,71 (miercuri), 0,74 (marți) și, respectiv 0,76 (luni). In continuare, nu am avut niciun județ in zona roșie și nici macar in cea galbena. Coeficientul infectarilor cumulate…

- In continuare, nu am avut niciun județ in scenariile roșu sau galben. Media naționala raportata la populația Romaniei, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), a ajuns, astazi, la 0,90, in scadere de la 0,96 (ieri). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- In continuare, nu am avut niciun județ in scenariile roșu sau galben. Media naționala raportata la populația Romaniei, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), a ajuns, ieri, la 0,96, in scadere. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori…

- La raportarea de astazi continuam sa nu mai avem niciun județ in scenariul roșu, care presupune un indice de infectare de peste 3 la mia de locuitori. La fel au stat lucrurile și in cazul Capitalei, care a raportat un indice de 2,86 (ieri) și unul chiar mai scazut, de 2,62 astazi.O alta vestea buna…

- Capitala continua trendul descendent. Indicele de infectare la nivelul Bucureștiului a ajuns, astazi, la 6,81, in ușoara scadere in raport cu ziua precedenta (6, 91), dar și comparativ cu ziua de marți, cand autoritațile au raportat un indice de 6,92. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- La raportarea de astazi, județul Ilfov a inregistrat un nou RECORD de infectare de 9,37, comparativ cu 9,12 (marți), 8,51 (luni), fiind fruntaș in ceea ce privește rata de incidența din Romania.13 județe și Capitala se afla in prezent in scenariul roșu. Media naționala a ajuns la 3,95, fiind tot mai…

- Rata de infectare a trecut de 8 in județul Ilfov, indicele raportat, astazi, fiind de 8,02 fața de 7,91 cu o zi inainte. O creștere se inregistreaza și in București unde incidența cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori este de 6,67 fața de 6,5 cu o zi inainte, potrivit ultimelor date oficiale.Indicele…