In municipiul Suceava, rata de infectare cu COVID-19 s-a redus de la 1,19 la 1,13 la mia de locuitori. La Vatra Dornei, incidența a coborit de la 2,01 la 1,95, la Cimpulung este de 0,62, la Radauși de 0,38, iar la Falticeni de 0,32. Rate de infectare de peste 3 se inregistreaza in comunele Coșna […]