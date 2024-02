Incepand cu data de 4 martie in municipiul Suceava demareaza programul ”Toți pentru curațenia orașului”. Primarul Ion Lungu a anunțat ca va participa ca in fiecare an la acest program și face apel catre cetațeni sa se implice și ei. ”Programul cuprinde trei etape. Prima etapa se va desfașura in perioada 4 martie-15 martie cu […] The post Din 4 martie in municipiul Suceava demareaza programul ”Toți pentru curațenia orașului”. Primarul Lungu face apel catre cetațeni sa participe activ first appeared on Suceava News Online .