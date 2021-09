Rata de infectare în București se apropie de 7 la mia de locuitori Rata de infectare in București continua sa creasca și a ajuns joi la 6,64 la mia de locuitori, conform datelor transmise de catre autoritați. In localitațile in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie se instituie carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, precum și alte restricții, insa Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența – cel care ar trebui sa hotarasca aplicarea acestor masuri – așteapta o decizie a CNSU, care ar urma sa schimbe din nou o parte din reguli. Una dintre modificari ar fi legata de menținerea deschisa a restaurantelor, pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București a trecut miercuri de 6 la mia de locuitori, conform datelor transmise de catre autoritați. Reamintim ca in situația in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie se instituie carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, pentru aplicarea acestei…

- Rata de infectare in București a trecut miercuri de 6 la mia de locuitori, conform datelor transmise de catre autoritați. Reamintim ca in situația in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie se instituie carantina de noapte in zilele de vineri, sambata și duminica, pentru aplicarea acestei…

- Carantina de noapte va fi instituita in weekend in localitațile in care rata de infectare trece de 6 la mie și pe tot parcursul saptamanii in zonele cu incidența a cazurilor COVID-19 de peste 7,5 conform deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Sunt exceptate insa persoanele…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- OFICIAL| Restricții la Cluj-Napoca, dupa ce rata de infectare COVID a trecut de 2 la mie. Cand intra in vigoare noile masuri OFICIAL| Restricții la Cluj-Napoca, dupa ce rata de infectare COVID a trecut de 2 la mie. Cand intra in vigoare noile masuri La Cluj-Napoca și in doua comune din județul Cluj…

- Cluj-Napoca a depașit marți incidența cazurilor de Covid-19 de 2/1.000 de locuitori. În prezent, incidența este de 2.10 infectari la mia de locuitori, dar înca nu s-au aplicat noi restricții. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU)…

- Comunele Ceplenița și Rachiteni au depașit incidența de 3 la mia de locuitori (3,09, respectiv 3,04). In aceasta situație, prin ordinul prefectului, s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași intr-o ședința extraordinara și conform legislației in vigoare, s-a luat o hotarare prin…

- La doar o zi dupa ce la Denta s-au impus masuri restrictive fiindca rata de infectare depasise 2 la mia de locuitori, astazi au fost luate masuri si mai dure pentru aceasta comuna. Si asta dupa ce rata de infectare a trecut de 3 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat…