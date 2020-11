Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu COVID 19 in Timișoara continua sa scada, ajungand la 7,17. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,72; Gataia -4,19; Jimbolia- 4,86; Recaș – 3,87; Sannicolau Mare -5,28; Becicherecu Mic -3,26; Biled – 3,86; Birda – 10,43; …

- Rata de infectare a scazut in Timișoara, coborand sub 8 la 7,72. Alte localitaț cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș – 4,55; Sannicolau Mare -7,61; Barna – 3,29; Becicherecu…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a scazut ușor, ajungand la 8,03. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 7,17; Buziaș – 3,50; Ciacova – 5,26; Gataia -5,99 ; Jimbolia- 5,37; Recaș – 4,16; Sannicolau Mare -7,96; Barna – 3,94; Becicherecu…

- Rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, ajungand astazi la 7,97. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile de peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,91; Buziaș – 4,31; Ciacova – 8,59; Deta – 3,15, Gataia -5,24, Jimbolia- 4,12; Recaș – 4,94; Sannicolau Mare -9,65;…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a crescut ajungand la 7,83. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,55; Buziaș – 4,78; Ciacova – 9,29; Deta – 3,28, Gataia -5,09, Jimbolia- 3,53; Recaș – 5,43; Sannicolau Mare -10,29; Barna – 3,29;…

- Incidența cazurilor de COVID-19 este foarte crescuta in localitatea Gavojdia, situata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Dupa cum au anunțat autoritațile, in aceasta dimineața, rata de infectare cu noul coronavirus in Gavojdia este de 12,28 cazuri la mia de locuitori, iar la Lugoj –…

- Rata de infectare cu coronavirus crește in Timișoara, ajungand la 7.36/1.000 locuitori, dupa ce ieri a fost 7,32. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 4,33; Buziaș – 4,43; Ciacova – 8,76; Deta – 3,80;Gataia -3,74; Recaș – 6,40; Sannicolau Mare…

- Rata de infectare in Timișoara continua sa creasca și se apropie de 6, astazi ajungand la 5,92/1000 de locuitori. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Buziaș – 3,73; Ciacova – 6,83; Recaș – 4,65; Sannicolau Mare -7,19, ; Balinț -3,88; Becicherecu…