Rata de infectare continuă să scadă în București, însă au fost raportate mai multe cazuri față de zilele trecute. Situația pe județe Județul Timiș are in continuare cea mai mare rata de infectare din Romania, indicele este de 3,93 la mia de locuitori. Pe locul 2 se afla județul Cluj cu o rata de infectare de 3,3. Intre timp in București indicele este in scadere, joi, rata de infectare a ajuns la 2, 69, dupa ce ieri era de 2,96. In schimb in Capitala, azi, au fost raportate peste 400 de noi cazuri. Potrivit bilanțului transmis de autoritați, joi, au fost raportate 447 de noi infectari, cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta cand au fost inregistrate 257 de noi persoane infectate. Cifrele din ultimele trei zile sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 4,52 persoane la mia de locuitori, la fel ca in ziua de sambata, 16 ianuarie. O rata de incidența de peste 4 la mie mai inregistreaza județul Iflov – 4,38. In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste 700. Romania…

- Județul Ilfov este singurul din țara unde rata de incidența este de peste 4 la mia de locuitori. In ceea ce privește numarul cazurilor noi, cele mai multe au fost inregistrate in București, in timp ce Cluj este singurul județ unde sunt peste 300 de cazuri.Romania inregistreaza peste4.700 de cazuri noi,…

- Județul Ilfov are la o rata de infectare de 5,37, in scadere cu 0,28 fața de raportarea precedenta, insa ramane in continuare cea mai ridicata din țara. In schimb, in București, luni, au fost inregistrate cele mai multe cazuri de coronavirus din țara: 958, cu 777 mai multe infectari fața de ziua de…

- Județul Ilfov ramane pe primul loc in topul judetelor cu cele mai mari rate de infectare din țara, fiind raportate 5,95 de cazuri la mia de locuitori. Vestea buna ca rata e in scadere cu 0,29 fața de ziua precedenta. De asemenea, in Ilfov au fost raportate peste 200 de cazuri, in timp ce in București…

- Municipiul București a inregistrat marți 18,91% din totalul cazurilor noi de coronavirus raportate in țara in ultimele 24 de ore: 808, dintr-un total de 4.272 de imbolnaviri. Județul Constanța a ramas singurul cu rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori. Capitala a ajuns marți la o rata de infectare…

- Județele Constanța și Sibiu au cele mai mari rate de infectare cu COVID-19 din țara. Constanța inregistreaza o incidența a cazurilor noi de infectari de 7,54 la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, la fel ca ieri, iar Sibiul a scazut la 7,37, de la 7,49 vineri. Bucurestiul a ajuns la o rata de infectare…

- Judetul Sibiu continua sa aiba cea mai mare rata de infectare, de 8,62. Totodata, Bucureștiul are din nou cele mai multe cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar Brașovul a inregistrat o creștere de peste 100 de cazuri noi de COVID-19, find pe locul doi dupa Capitala.In topul județelor care au…

- Judetul Sibiu continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare, de 8,62. Totodata, in București s-au inregistrat din nou cele mai multe cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, 1.168, rata de infectare a ajuns la 6,13, iar Brașovul a inregistrat o creștere de peste 100 de cazuri noi de COVID-19In…