Rata de incidență a cazurilor de coronavirus în județul Mureș Rata de incidența la zi a cazurilor de coronavirus in fiecare localitate din județul Mureș inregistrata azi, 11 ianuarie 2020, conform informațiilor DSP Mureș a fost de 1,42 %. In ce privește mediul urban, situația se prezinta astfel: MUNICIPIUL TIRGU MUREȘ 2.42 % MUNICIPIUL REGHIN 1.88 % MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 1.56 % MUNICIPIUL TARNAVENI 1.37 % … Post-ul Rata de incidența a cazurilor de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

