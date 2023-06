Stiri pe aceeasi tema

- Rata creditelor neperformante era, la finele lunii martie 2023, de 2,73%, fata de 2,65% la finele anului trecut si 3,31% in martie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In martie 2023, in Romania erau 32 de institutii de credit, din care opt sucursale ale unor banci…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Concernul maghiar OTP a scos la vanzare filiala sa din Romania, potrivit mai multor surse din piața, care spun ca tranzacția se va incheia in anul 2024.OTP Bank a incercat sa achiziționeze Banca Romaneasca in 2017, insa tranzacția a fost respinsa de BNR.OTP Bank a incercat o strategie…

- Euro a atins miercuri, 17 mai 2023, cea mai mare valoare din istorie in fata leului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de referinta de 4,9610 lei/euro, 4,5816 lei/dolar, 5,6971 lei/lira sterlina, 5,0942 lei/franc elvetian si 292,4094 lei pentru un gram de aur.Este cea mai mare valoare…

- Primele capșuni romanești au ajuns deja pe tarabele comercianților.Vanzatorii din Alba Iulia au adus deja primele lazi pentru vanzare, insa prețul pentru un kilogram de capșuni romanești este mai mare decat un kilogram de carne scrie alba24.Totuși, prețul este mai mic cel practicat…

- Curtea de Conturi a Romaniei acuza ANAF, in raportul pe anul 2021, facut public recent, ca tergiverseaza recuperarea datoriei de 1,3 miliarde de lei pe care frații Micula o au catre statul roman, arata Bihoreanul.Potrivit sursei citate, inspectorii Curții de Conturi subliniaza, de asemenea,…

- Irina Pencea, director de marketing la eMag, a fost numita in pozitia de director general eMAG Romania, functie detinuta in ultimii doi ani de Tudor Manea, care este si Grup CEO.Irina Pencea are o pregatire academica in marketing si si-a inceput cariera in comunicare in urma cu 24 de ani.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui…