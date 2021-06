Rata anuală a inflației din zona euro a ajuns la 2%, peste ținta BCE Rata anuala a inflatiei in zona euro a ajuns la nivelul de 2% in luna mai, peste estimarile economistilor si peste tinta avuta in vedere de BCE, ceea ce este posibil sa creeze dificultati de comunicare pentru gardienii euro, care, pentru moment, ar putea accepta preturi mai mari, dar sunt criticati de consumatorii nemultumiti, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicata marti de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut pana la 2% in luna mai 2021, de la un nivel de 1,6% in luna aprilie. Obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

