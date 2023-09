Incepand de azi, 11 septembrie, autobuzele RAT-ului trec granițele Craiovei. Cu alte cuvinte transportul metropolitan este funcțional. Opt localitați doljene vor avea transport in comun, este vorba de comunele Breasta, Bucovaț, Carcea, Ghercești, Ișalnița, Malu Mare, Pielești și Șimnicu de Sus. Acestea sunt in fapt, comunele inscrise in Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Asociația Metropolitana deTransport Public Craiova”. In șapte localitați va fi un singur traseu, excepție facand comuna Carcea, unde vor fi doua trasee. Transportul calatorilor se va face de luni pana vineri, dar și in weekend.…