- Irina și Alex de la Mireasa au format un cuplu pentru scurt timp, ca mai apoi sa ajunga la concluzia ca nu se ințeleg și ca le este mai bine separat. De curand, cei doi s-au afișat impreuna, iar ipostazele in care au fost surprinși au ridicat semne de intrebare in randul fanilor.

- Vica Blochina și-a incercat norocul cu fostul unei vedete foarte cunoscute de la noi. Cei doi au ieșit impreuna, au incercat, insa s-a lasat cu mega-scandal și amenințari. Reporterii Spynews.ro au aflat detalii exclusive despre idila momentului din showbiz.

- Scandal intre mai multe persoane la un restaurant din Constanta. Politistii au tras un foc de avertisment.Un scandal intre mai multe persoane a avut loc la un restaurant din Constanta, politistii fiind nevoiti sa traga un foc de avertisment. Noua persoane au fost duse la audieri, informeaza News.ro.Inspectoratul…

- La data de 20 august 2023, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata, de catre o femeie de 45 de ani, din Aiud, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de soțul ei. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, in seara aceleiași zile, in jurul orei 19.30, in timp ce se afla la locuința comuna,…

- George Burcea și Viviana Sposub s-au desparțit dupa trei ani de relație, potrivit anunțului facut de șatena pe contul personal de Instagram. Iata cu cine se afla actorul in momentul in care vedeta anunța despațirea pe internet!

- Cu toate ca Irina Begu este in lumina reflectoarelor datorita carierei, puține au fost momentele in care a vorbit sau a dat de ințeles ca are o relație. Sportiva este impreuna cu Razvan Stanescu de mai bine de opt ani, cel care i-a fost alaturi și la unele meciuri.

- Bogdan de la Ploiești este implicat intr-un scandal de proporții! Cantarețul s-a confruntat cu șantaj și amenințari, dupa ce cineva a incercat sa caștige bani de pe urma imaginii lui. Dupa cum știm, Bogdan de la Ploiești etse o persoana foarte cunoscuta din Romania, insa in jurul lui se afla și o mulțime…