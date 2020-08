Stiri pe aceeasi tema

- Cinci sportive din Top 10 s-au inscris la turneul de la Cincinnati, care ar trebui sa se joace la New York incepand cu 21 august, iar Simona Halep nu este printre ele Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Kiki Bertens, Belinda Bencic și Serena Williams sunt cele cinci care intenționeaza sa participe la competiția…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a anuntat, miercuri, ca va participa la turneul WTA pe zgura de la Praga, intre 10 si 16 august, potrivit unei inregistrari video postate pe Twitter de organizatori, transmite AFP. ''Salut pe toata lumea, astept cu nerabdare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (2 WTA) spune ca este ''putin ingrijorata'' in privinta participarii la turneul US Open din acest an, primul de Mare Slem al anului, in conditiile anularii Wimbledonului, dupa relaxarea masurilor impuse de pandemia de coronavirus, scrie BBC, potrivit Agerpres.Competitia…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (locul 16 WTA) s-a aratat optimista cu privire la perspectiva reluarii circuitului feminin si a afirmat ca spera sa poata juca la turneul de Mare Slem US Open de la New York, informeaza agentia EFE."Este incurajator sa vedem ca lucrurile avanseaza, astfel…

- Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anuntat marti ca turneul de tenis US Open va avea loc in intervalul 31 august - 13 septembrie, la Flushing Meadows, dar fara prezenta spectatorilor in tribune, scrie AFP, citata de Agerpres."Federatia americana de tenis va lua masuri extraordinare…