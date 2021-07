Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argesi care si-a agresat sotia si fiul, desi impotriva sa abia fusese emis un ordin de protectie, a fost retinut de politistii pitesteni. Joi va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive.

- Alina Petre a obținut ordin de protecție impotriva fostului iubit, dupa ce a povestit la Poliție ca individul ar fi batut-o. Ba mai mult, vedeta de la Antena Stars a susținut ca pe langa violența fizica, acesta ar fi fost agresiv și verbal, iar pe langa injurii ar fi existat și amenințari. Iata ce confesiune…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a comentat, miercuri, decizia CCR referitoare la vechimea procurorilor si a afimat ca ”lupta impotriva coruptiei tinde sa devina neconstitutionala, prin decizia unor judecatori care nu s-au desprins de politicienii care i-au numit”. Ministrul anunta ca va propune…

- Scandalul dintre Ramona de la Clejani, fiica cea mare a lui Ionița de la Clejani dintr-o relație anterioara, și actuala familie a lautarului continua. Dupa ce a dezvaluit ca Fulgy a amenințat-o cu moartea, Ramona a luat masuri legale, iar acum susține ca a obținut un ordin de protecție provizoriu pe…

- Victorie in instanța pentru șoferița care a omorat doua fete in cartierul Andronache. Judecatorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei. Reamintim ca, in luna februarie, doua fete in varsta de 6 si 21 ani au murit dupa ce au fost spulberate pe trotuar de o masina scapata de sub control,…

- S-a aflat ce se va intampla cu Ianis Hagi in perioada urmatoare. Jurnaliștii scoțieni au spus ce o sa faca jucatorul roman, dar și unde va sta de acum incolo. Chiar daca romanii sperau la un alt verdict in privința fiului Regelui, se pare ca lovitura de ultima ora a surprins pe toata lumea. Ce […] The…

- Potrivit politistilor, in timp ce o femeie in varsta de 41 de ani, se afla la un imobil de pe raza municipiului, unde locuiește in chirie, impreuna cu fiul sau de 18 ani, a fost lovita de acesta, cu palmele, in zona feței și stransa de gat.Persoana vatamata s-a deplasat la sediul poliției unde a depus…