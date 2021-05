Stiri pe aceeasi tema

- China si SUA dau vina una pe cealalta intr-o problema care a indoliat o Planeta intreaga. Fiecare dintre cele doua natiuni sustine ca, de fapt, visrusul Covid-19 isi are originea in tara rivala. Acum a venit randul asiaticilor sa arunce „pisica moarta” in curtea americanilor. Ministerul de Externe chinez,…

- Mai exista diferențe intre Miliția comunista și Poliția de acum? Aflam la ora 18. Tot atunci, vorbim despre bolnavii de cancer, care au ramas fara medicamente din cauza incompetenților puși in funcție de Vlad Voiculescu. Nu este singurul subiect care il bantuie pe fostul ministru – azi aflați ce legaturi…

- Rasturnare de situație in cazul Superligii Europa. A fost suspendata la 48 de ore de cand a fost anunțata. Din cauza presiunii publice uriașe, mai intai a avut loc un nou brexit: cele 6 cluburi fondatoare din Anglia s-au retras pe rand. Primul a fost aseara Manchester City, urmat de Chelsea, dupa care…

- Dosarul crimelor de la Onesti – cel in care ucigasul Gheorghe Morosanu este cercetat pentru uciderea celor doi muncitori pe care i-a luat ostatici, precum si interventia esuata a politistilor – va fi instrumentat fara partea referitoare la acuzatiile de neglijenta in serviciu la adresa sefilor Politiei,…

- Trei angajați ai Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” vor comparea pe banca acuzaților pentru „incalcarea regulilor de protecția contra incendiilor”. Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Centru a finalizat urmarirea penala și a expediat in judecata dosarul de invinuire a celor trei.

- Vizita neașteptata a șefului Jandarmeriei Suceava in arestul IPJ, pentru obținerea unei demisii, la foc automat, din partea angajatului acuzat de trafic de minori și proxenetism, scoate la iveala problemele grave din Ministerul de Interne.

- „Este pentru prima cand sunt cu acest nenorocit. Nu sunt pregatit, va spun sincer. Dar sunt pregatit sa spun adevarul si sa ajut. Nu poti sa fii pregatit sa dai ochii cu un asemenea individ. As avea multe sa-i adresez, dar din pacate nu cred ca mi se va permite, avand doar statutul de martor. Sper…

