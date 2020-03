Stiri pe aceeasi tema

- Dane Jackson este un faimos canator recunoscut pentru indrazneala sa și abilitatea de a-și depași in mod constant limitele. Barbatul de doar 26 de ani a efectuat a doua cea mai inalta coborare pe o cascada, cazand de la 40 de metri pe cursul apei și apoi ieșind la suprafața nevatamat.

- O femeie de 34 de ani din municipiul Iasi a murit dupa ce s-a aruncat, astazi dimineata, de la etajul al patrulea al Maternitatii Cuza Voda. Pacienta fusese internata in urma cu 4 zile si era la prima nastere. Ea a adus pe lume un bebelus perfect sanatos. Directorul Maternitatii Cuza Voda din Iasi,…

- Incident grav in Valcea! O minora, in varsta de 16 ani, a cazut de la etajul 4 al blocului unde locuieste impreuna cu familia. Din primele informatii se pare ca s-ar fi aruncat dupa o cearta cu tatal sau. Conform Politiei Valcea, fata a fost transportata in stare grava la spital. “Polițiștii din cadrul…

- Rasturnare de situație in cazul violului de acum 2 luni in cartierul brailean Vidin, in care victima a fost o fata de 10 ani. Cei doi tineri, de 20 și de 30 de ani, reținuți pentru viol au fost eliberați, dupa ce au aparut noi probe ADN. E posibil ca acestia sa fi recunoscut violul la presiunea anchetatorilor.…

- O tanara romanca și-a pierdut viața in doar cateva ore dupa operația de cezariana, la un spital din Essex, in urma unei hemoragii puternice. Se pare ca doctorii nu au folostit cantitatea de sange necesara pentru a-i salva viața.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arges a preluat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti ancheta in dosarul privind accidentul rutier in care a fost implicat fostul ministru Daniel Chitoiu. Dosarul...

- Tragedie in Giurgiu, informeaza antena3.ro.O femeie, de 71 de ani, si a pus capat zilelor duminica dimineata.Aceasta s a aruncat de la etajul patru al apartamentului in care locuia, situat intr un bloc pe soseaua Bucuresti.La fata locului a sosit un echipaj de la SAJ Giurgiu. In ciuda manevrelor de…

- Beyonce, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase si talentate artiste de rang international, a trecut prin probleme care i-au marcat existenta. Desi este mereu cu zambetul pe buze, stralucind de-a dreptul pe scena, destinul nu a fost tocmai roz pentru cunoscuta artista.