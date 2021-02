Stiri pe aceeasi tema

- Urmarit internațional dupa ce l-ar fi jefuit sistematic pe Florin Salam, temutul lider interlop Anaser Duduianu a dat de greu in Marea Britanie. Batut și umilit de mai mulți sportivi din Craiova, baiatul legendarului Cristofor a fost nevoit sa se mute și sa-și scoata mașina la vanzare.

- Dosarul de coruptie in care sunt judecati, printre altii, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, nu va fi trimis in camera preliminara, conform deciziei Tribunalului Prahova, Curtea de Apel Ploiesti dispunand, marti, continuarea…

- Curtea de Apel Cluj a dat, zilele trecute, o sentința definitiva in procesul in care afaceristul Horia Simu era acuzat de fapte ce au adus prejudicii fostei fabrici “Elcond” din Zalau. Vestea nu este insa, una buna, pentru foștii angajați sau persoane care dețin cupoane Elcond.

- Arestata cu mare tam-tam, televiziuni și declarații oficiale pompoase, individa care a mutilat-o pe Cristina Joia a fost scoasa pe șest din arest la domiciliu și lasata libera, sub control judiciar.

- In timp ce unii dintre interlopii care au participat la crima din Piața Constituției huzuresc in libertate, judecatorii au decis sa grabeasca procesul și, dupa numai un an, au stabilit data la care vor viziona inregistrarile video cu asasinii in acțiune.

- Rasturnare de situație in cazul suedezei suspectate ca de 30 de ani si-ar fi ținut fiul cu forța in casa. Procurorii au anunțat ca au inchis dosarul, dupa ce nu au gasit nicio dovada care sa susțina privarea de libertate.

- Cazul crimelor in serie de la Caracal au stranit un val de reacții in toata societatea. Au fost greșeli in lanț care au dus la moartea a doua adolescente, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Prima are vina ca a crezut ca statul o poate ajuta, numai ca, in acel moment, autoritațile au avut o reacție…